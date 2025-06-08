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00:34, 8 июня 2025Культура

Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина

В 51 год умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Бывший главный режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина умерла в возрасте 51 года. Об этом сообщила пресс-служба цирка в Telegram-канале.

Дружинина ушла из жизни 7 июня, в субботу. Дирекция и коллектив цирка выразили соболезнования семье и родственникам режиссера.

Соболезнования близким и друзьям Дружининой также выразил в своем Telegram-канале народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный.

Ранее в этом году скончался народный артист России, акробат и легендарный дрессировщик медведей Виталий Воробьев. Ему было 79 лет.

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