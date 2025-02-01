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14:28, 1 февраля 2025Культура

Умер легенда российского цирка Виталий Воробьев

Народный артист России Виталий Воробьев скончался в возрасте 79 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народный артист России, акробат и легендарный дрессировщик медведей Виталий Воробьев скончался в возрасте 79 лет. Об этом Большой московский цирк сообщил в своем Telegram.

В заявлении сказано, что «Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком». Он всем сердцем любил цирковое дело, а его энергия и страсть к работе вдохновляли остальных.

«Мы все знали Виталия Филипповича как необычайно доброго и отзывчивого человека, который оставил яркий след в сердцах многих», — рассказали в цирке. Также там добавили, что коллектив выражает соболезнования его родным и близким.

27 января не стало одного из основателей АКАР Игоря Янковского. Он был сыном народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянником актера Олега Янковского. В последние годы артист страдал от онкологического заболевания.

15 января скончался артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев, брат актрисы Светланы Немоляевой. Причиной смерти тогда назвали острую сердечную недостаточность.

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