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08:49, 8 июня 2025Бывший СССР

Умеров заявил об одном рекорде Украины

Умеров: 2025 год будет рекордным для Украины по объему военной помощи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал 2025 год рекордным для Киева по объему военной помощи. Об этом достижении он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. Наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки. Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину», — сказал он.

По его словам, Германия одобрила пакет военной помощи Киеву на 5 миллиардов евро. Также помощь выделят Бельгия (на 1 миллиард евро), Норвегия (700 миллионов евро), Швеция (440 миллионов), Нидерланды (400 миллионов) и Канада (45 миллионов долларов).

Ранее немецкий генерал Кристиан Фройдинг заявил о способности Европы поддерживать Украину без США. «Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку», — сказал он.

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