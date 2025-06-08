Умеров заявил об одном рекорде Украины

Умеров: 2025 год будет рекордным для Украины по объему военной помощи

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал 2025 год рекордным для Киева по объему военной помощи. Об этом достижении он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. Наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки. Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину», — сказал он.

По его словам, Германия одобрила пакет военной помощи Киеву на 5 миллиардов евро. Также помощь выделят Бельгия (на 1 миллиард евро), Норвегия (700 миллионов евро), Швеция (440 миллионов), Нидерланды (400 миллионов) и Канада (45 миллионов долларов).

Ранее немецкий генерал Кристиан Фройдинг заявил о способности Европы поддерживать Украину без США. «Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку», — сказал он.