В Европе заявили о способности поддерживать Украину без США

Немецкий генерал Фройдинг: Европа может поддержать сопротивление Украины без США

Европа способна поддержать сопротивление Украины, даже если США примут решение прекратить военную поддержку Киева. Об этом заявил Reuters немецкий генерал Кристиан Фройдинг, ответственный за координацию поставок оружия из Германии.

По мнению военного, российско-украинский конфликт затрагивает европейский порядок безопасности. «Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку», — подчеркнул он.

Фройдинг также оценил, как долго одобренные бывшим президентом США Джо Байденом поставки продержат Киев. По его словам, это зависит от логистических процессов, а также от скорости, с которой Украина расходует оружие и боеприпасы, но лето, отметил он, кажется реалистичной оценкой.

«Как американское правительство будет реагировать на дальнейшие запросы о военной поддержке Украины, на данный момент неясно. (...) В целом США очень заинтересованы в развитии собственной оборонной промышленности. Я осторожно предполагаю, что, по крайней мере, покупка американских оборонных товаров и их поставка на Украину будут возможны», — заключил генерал.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе личной встречи в Белом доме не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военную помощь Украине. Встреча Мерца и Трампа прошла на фоне сообщений об ухудшении отношения Вашингтона к властям Украины после атаки на российские аэродромы 1 июня. Как пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники, действия Киева вызвали в Белом доме гнев и разговоры о сокращении поставок вооружений.