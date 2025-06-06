Новый канцлер Германии приехал в Вашингтон за помощью для Украины. Почему ему не удалось убедить Трампа?

NYT: Мерц не смог убедить Трампа увеличить военную помощь Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе личной встречи в Белом доме не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военную помощь Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на немецких и американских чиновников.

Встреча Мерца и Трампа прошла на фоне сообщений об ухудшении отношения Вашингтона к властям Украины после атаки на российские аэродромы 1 июня. Как пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники, действия Киева вызвали в Белом доме гнев и разговоры о сокращении поставок вооружений.

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По словам источников NYT в Берлине, главной задачей Мерца в Вашингтоне стала просьба к Трампу усилить давление на Россию, включая новые пакеты антироссийских санкций, и увеличить военную помощь Украине.

Однако Трамп ни на публику, ни в ходе личного разговора не стал давать обещания канцлеру ФРГ помочь Украине. В ходе пресс-конференции президент США сравнил украинский конфликт с дракой в ходе хоккейного матча и предположил, что сторонам противостояния «лучше позволить подраться некоторое время, а затем разнять их».

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Стороны также обсудили возможное увеличение военных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП перед саммитом Организации Североатлантического договора (НАТО) в Гааге. В ходе встречи Мерц поддержал предложенный генсеком НАТО Марком Рютте компромиссный вариант: 3,5 процента на оборону и 1,5 процента на сопутствующую инфраструктуру.

Фото: Brandon Bell / Getty Images

В свою очередь Трамп похвалил Германию за увеличение военных расходов, однако воздержался от комментариев по предложению Рютте. «Я знаю, что вы сейчас тратите больше денег на оборону — гораздо больше. Это позитивный момент», — подчеркнул американский лидер.

Немецкие чиновники опасались публичной ссоры Мерца и Трампа

Как подчеркивает NYT, встреча канцлера ФРГ и президента США прошла значительно лучше, чем ожидали Мерц и его команда. Немецкие чиновники не исключали конфронтацию, аналогичную перепалкам Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. По этой причине Мерц приехал в Вашингтон с подарками и заранее исключил из переговоров критичные темы, например, ситуацию с «Альтернативой для Германии» и других крайне правых европейских партий.

Издание Focus отметило, что канцлер ФРГ во время встречи с Трампом говорил всего 3минуты 50 секунд, в то время как американский лидер выступал 36 минут. Журналисты добавили, что президент США превратил встречу в «шоу одного человека».

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Встреча прошла на фоне разочарования Трампа Киевом

Как пишет The Atlantic, в частном порядке Трамп выразил разочарование после удара Украины по российским аэродромам из-за возможного обострения конфликта. По словам американских чиновников, действия Киева вновь вызвали недовольство американского лидера Зеленским.

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Источники издания также сообщили о дебатах в Белом доме о необходимости выхода США из конфликта на Украине. В качестве возможных мер называется сокращение или приостановка поставок вооружений Киеву. При этом Трамп еще не определился с дальнейшими мерами по конфликту на Украине.

The Atlantic также указало на отсутствие министра обороны США Пита Хегсета на встрече контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». Глава Пентагона впервые с 2022 года пропустил подобное мероприятие. Дополнительно отмечается, что Трамп не увеличил объем поставок вооружений Киеву с момента своего вступления в должность в январе.