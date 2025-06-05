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23:30, 5 июня 2025Мир

Атака ВСУ на российские аэродромы вызвала обсуждения в Белом доме

Atlantic: В Белом доме обсуждают отказ от поддержки Украины после атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Martin Schutt / dpa / Global Look Press

Атака украинской стороны на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева. Об этом указано в статье издания Atlantic со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из внешних советников Белого дома, американский лидер Дональд Трамп считает, что Украине следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле. Также в статье сказано, что атака ВСУ вновь разожгла давнее недовольство Трампа в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

Как написали журналисты, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам, что больше не верит в возможность скорого саммита с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. При этом раньше политик рассчитывал, что такая встреча сможет положить конец конфликту.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом он не предоставил каких-либо деталей о возможных ограничениях по времени.

В то же время глава Белого дома уточнил, что понимает действия российского лидера Владимира Путина на фоне атак на российские аэродромы.

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