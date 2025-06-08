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09:40, 8 июня 2025Бывший СССР

В Абхазии назвали желание Грузии вернуть регион в свой состав «фантомными болями»

Глава МИД Абхазии назвал утопией желание Грузии вернуть себе Абхазию
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Вильф / Reuters

Желание Грузии вернуть Абхазию в свой состав — это «фантомные боли». Об этом заявил глава МИД Абхазии Олег Барциц в интервью РИА Новости.

Барциц назвал стремление Тбилиси вернуть Абхазию утопией, добавив, что часть грузинского истеблишмента до сих пор не смирилась с потерей региона. «Некоторые здравомыслящие политики в Грузии уже понимают, что Абхазия не вернется, но не говорят об этом вслух», — отметил министр.

После войны 1992–1993 годов Абхазия провозгласила независимость, а в 2008 году была признана Россией. Грузия считает регион «оккупированной территорией», тогда как Сухум требует признания своего статуса и равноправного диалога. Помимо России, независимость Абхазии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

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Ранее глава МИД Абхазии заявлял, что ради восстановления отношений с Абхазией Грузия должна подписать договор о неприменении военной силы.
«Необходимо сделать какие-то практические шаги, иначе это останется просто декларацией. С моей точки зрения, это мог бы быть такой шаг: принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы», — сказал Барциц.

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