В Белом доме назвали безумием траты США на помощь Украине при Байдене

Вице-президент Вэнс назвал безумием траты США на помощь Украине при Байдене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что финансирование Вашингтоном Киева во времена президентства Джо Байдена было безумием. Об этом он сообщил в интервью подкастеру Тео Вону.

По его словам, администрация Байдена тратила колоссальные суммы по всему миру и при этом почти не занималась дипломатией. «Например, мы отправили Украине 300 миллиардов долларов, но при этом президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования», — заявил он.

Вэнс добавил, что «будь то Израиль, Россия или Украина», сейчас Соединенные Штаты стараются довести дело до урегулирования.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию украинского конфликта после терактов Киева. Он добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций против России.