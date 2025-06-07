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01:37, 7 июня 2025Мир

Трамп выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины

Трамп выразил надежду, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию украинского конфликта после терактов Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал прогресс между Москвой и Киевом в урегулировании украинского кризиса.

«Я думаю, что Россия не пойдет на остановку (переговоров — примечание "Ленты.ру") по соглашению», — подчеркнул американский лидер. Он добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций против России.

Ранее Трамп заявил, что Украина дала повод России пойти и «разбомбить их к чертям».

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