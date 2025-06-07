Трамп рассказал о поводе «разбомбить к чертям» Украину

Трамп: Украина дала повод России пойти и «разбомбить их к чертям»

Украина дала повод России пойти и «разбомбить их к чертям». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Reuters.

Он рассказал о последствиях украинских ударов по России. «Украина дала (президенту России Владимиру — примечание "Ленты.ру") Путину повод пойти и разбомбить их к чертям», — пишет агентство со ссылкой на заявление американского политика.

В ночь на воскресенье, 1 июня, мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд после подрыва. Общее число пострадавших составило 126 человек, семь из которых получили несовместимые с жизнью травмы.

Утром в четверг, 5 июня, стало известно о взрыве на железнодорожных путях в Воронежской области. Рядом с местом происшествия нашли бомбы.