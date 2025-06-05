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09:04, 5 июня 2025Россия

Число пострадавших при крушении поезда под Брянском снова возросло

РИА Новости: Число пострадавших при крушении поезда под Брянском возросло до 119
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Число пострадавших при крушении пассажирского поезда в Брянской области, на который обрушился подорванный мост, снова возросло. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По информации собеседника, общее число пострадавших составляет 126 человек, семь из которых получили несовместимые с жизнью травмы. Среди пострадавших — пятеро детей.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к пострадавшим при терактах в Брянской области — он пожелал им скорейшего выздоровления. Глава государства также выразил соболезнования семьям жертв теракта под Брянском и назвал случившееся целенаправленным ударом по гражданским.

Мост, где была заложена взрывчатка, рухнул на поезд Климов—Москва в Брянской области в ночь на 1 июня. Тогда же злоумышленники подорвали мост в Курской области — он также обрушился в тот момент, когда по сооружению проезжал грузовой локомотив.

ЖЗЛ
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