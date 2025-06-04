Путин обратился к пострадавшим при терактах в Брянской и Курской областях

Путин пожелал выздоровления пострадавшим в терактах под Брянском и Курском

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления пострадавшим при терактах на мосту в Брянской области. Обращение главы государства прозвучало во время совещания с членами правительства, трансляцию которого вел Кремль в Telegram.

В ходе видеоконференции с докладом о состоянии раненых выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, находившийся в одном из медучреждений. «Я хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, в том числе и тем, которые находятся в палате, где вы сейчас», — сказал ему Путин.

Глава государства также выразил соболезнования семьям жертв теракта в Брянской области.

В ходе совещания Путин назвал подрыв моста под Брянском целенаправленным ударом по гражданским. Он подчеркнул, что по всем международным нормам, осуществленные Киевом действия называются терроризмом.

В ночь на 1 июня в Брянской области в результате взрыва на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва рухнул автомобильный мост. По последним данным, пострадали 120 человек, еще 7 не спасли. Как стало известно, машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв.

Той же ночью произошел подрыв моста в Курской области с его последующим обрушением. В этот момент по сооружению проезжал грузовой локомотив.