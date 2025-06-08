В эффективности новых критериев неиспользования участков усомнились

Юрист Воробьев: Новые критерии неиспользования участков не решат проблему

Новые критерии неиспользования земельных участков не решат проблему заброшенных объектов. Такое мнение высказал юрист Кирилл Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Новые критерии включают наличие захламления, сорняков, отсутствие построек и другие факторы. По словам эксперта, чаще всего заброшенными становятся старые участки, полученные в наследство. Он отметил, что государство не стремится изымать такие объекты — они не мешают строительству трасс и другой инфраструктуры.

Воробьев также сомневается, что дополнительные параметры смогут стимулировать владельцев лучше ухаживать за собственностью. «Ну, может быть, кого-нибудь стимулируют. Тут мне, честно говоря, сложно сказать. Но опять же, стоит понимать, что человек, который реально купил участок, не получил его там в советское время в наследство, а купил, то он никогда его не забросит, очень маленькая вероятность», — заключил юрист.

Ранее глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко напомнил, что закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах избавляться от сорняков, деревьев и захламляющих предметов вступил в силу с 1 марта. За нарушение можно получить штраф до 50 тысяч рублей.