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14:18, 8 июня 2025Экономика

В эффективности новых критериев неиспользования участков усомнились

Юрист Воробьев: Новые критерии неиспользования участков не решат проблему
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Новые критерии неиспользования земельных участков не решат проблему заброшенных объектов. Такое мнение высказал юрист Кирилл Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Новые критерии включают наличие захламления, сорняков, отсутствие построек и другие факторы. По словам эксперта, чаще всего заброшенными становятся старые участки, полученные в наследство. Он отметил, что государство не стремится изымать такие объекты — они не мешают строительству трасс и другой инфраструктуры.

Воробьев также сомневается, что дополнительные параметры смогут стимулировать владельцев лучше ухаживать за собственностью. «Ну, может быть, кого-нибудь стимулируют. Тут мне, честно говоря, сложно сказать. Но опять же, стоит понимать, что человек, который реально купил участок, не получил его там в советское время в наследство, а купил, то он никогда его не забросит, очень маленькая вероятность», — заключил юрист.

Ранее глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко напомнил, что закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах избавляться от сорняков, деревьев и захламляющих предметов вступил в силу с 1 марта. За нарушение можно получить штраф до 50 тысяч рублей.

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