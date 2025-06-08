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01:12, 8 июня 2025Мир

В Египте заявили о сомнениях в Зеленском после его отказа забрать тела солдат ВСУ

Депутат Бакри: Отказ Зеленского забрать тела солдат ВСУ вызывает недоумение
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Отказ Владимира Зеленского забрать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывает сомнения в том, что Киев действительно хочет мира. Об этом заявил депутат парламента Египта Мустафа Бакри в интервью РИА Новости.

«Решение России передать тела украинской стороне является гуманитарным вопросом. Отказ Зеленского вызывает недоумение и сомнение в его призывах к России и заявлениях о его стремлении к миру и встрече с российским президентом Владимиром Путиным», — сказал он.

По его мнению, Зеленский подчиняется приказам стран Запада и не озабочен наступлением мира на Украине. Его действия подчеркивают, что мирный процесс «уже не такой, каким был» всего несколько дней назад, добавил Бакри.

Ранее журналист Томас Фази раскритиковал Зеленского за намеренный саботаж переговоров с Россией. По его мнению, Зеленский своими действиями накануне встречи с российской делегацией в Турции добивался продолжения войны.

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