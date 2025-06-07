Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 7 июня 2025Мир

На Западе выразили недовольство Зеленским из-за переговоров с Россией

Журналист Фази раскритиковал Зеленского за саботаж переговоров с Россией
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Журналист Томас Фази раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за намеренный саботаж переговоров с Россией. Свое мнение он выразил в новой публикации в соцсети Х.

Фази заявил, что Зеленский своими действиями накануне встречи с российской делегацией в Турции добивался продолжения войны. «Вот почему он сорвал мирные переговоры, совершив теракт на российском поезде и обстреляв российские ядерные бомбардировщики за день до начала переговоров», — считает он.

Материалы по теме:
Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Незабытое староеУкраина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
23 мая 2019
Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Минские недоговоренностиЗеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
27 апреля 2020

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в США происходит смена геополитических интересов в сторону Азии, а украинский конфликт остается вне интересов Вашингтона. По его мнению, именно поэтому первый раз в истории глава Пентагона не будет участвовать во встрече контактной группы по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина неожиданно перенесла обмен пленными. На границе остались тысячи тел бойцов. Что об этом известно?

    На Западе выразили недовольство Зеленским из-за переговоров с Россией

    Жену фигуранта дела об украинской атаке на военные аэродромы объявили в розыск

    Российский посол высказался об отказе Киева принять тела бойцов ВСУ

    Рецидивист насильно удерживал россиянку и выводил ее на балкон с ножом у горла

    В МИД назвали манипуляцией отказ Киева принимать тела бойцов ВСУ

    В Минобороны понадеялись на возобновление обмена с Украиной

    Симоньян посочувствовала украинцам

    Футболиста «Динамо» допросили в Эстонии после его слов о России

    В российском регионе загорелась установка по производству битума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости