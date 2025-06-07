Журналист Фази раскритиковал Зеленского за саботаж переговоров с Россией

Журналист Томас Фази раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за намеренный саботаж переговоров с Россией. Свое мнение он выразил в новой публикации в соцсети Х.

Фази заявил, что Зеленский своими действиями накануне встречи с российской делегацией в Турции добивался продолжения войны. «Вот почему он сорвал мирные переговоры, совершив теракт на российском поезде и обстреляв российские ядерные бомбардировщики за день до начала переговоров», — считает он.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в США происходит смена геополитических интересов в сторону Азии, а украинский конфликт остается вне интересов Вашингтона. По его мнению, именно поэтому первый раз в истории глава Пентагона не будет участвовать во встрече контактной группы по Украине.

