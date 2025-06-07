В США заявили о потере интереса к украинскому конфликту

Аналитик Джонсон заявил о потере у США интереса к конфликту на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube заявил, что в США происходит смена геополитических интересов в сторону Азии, а украинский конфликт остается вне интересов Вашингтона.

«Первый раз в истории глава Пентагона не будет участвовать во встрече контактной группы по Украине. Вряд ли это совпадение. США посылают сигнал о потере интереса к конфликту», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, планы вооруженного конфликта между Россией и Украиной начали формироваться еще во времена президентства Билла Клинтона. Однако в настоящее время геополитические приоритеты США существенно сместились в сторону Азии.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию украинского конфликта после терактов Киева. Он добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций против России.