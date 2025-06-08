В Госдуме сообщили о просьбах вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте

Депутат Буцкая одобрила идею вернуть обязательные записи о браке в паспорте

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила о просьбах вернуть обязательные записи о браке и детях в паспорте. Ее комментарий публикует ТАСС.

«Об этом нас просят. Я считаю, что это было бы логично сделать», — одобрила указанную идею депутат.

Также она отметила, что в настоящее время подобные данные переводятся в электронный формат. Однако в бумажных паспортах также должна дублироваться указанная информация.

«Мы слышали слова упреков о том, что раньше все было понятно, берешь паспорт человека — там вся его жизнь: вот родился, вот женился, вот один ребенок, второй ребенок. А теперь паспорт пустой, на безымянном пальце кольцо не носят. Что за человек перед тобой стоит?» — заявила Буцкая.

В апреле россиянам рассказали о последствиях редактирования фото для паспорта.