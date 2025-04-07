Россиянам рассказали о последствиях редактирования фото для паспорта

МВД РФ: Редактирование фото грозит отказом в получении паспорта

Редактирование фотографии для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта. Кроме того, недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза, говорится в материалах МВД, пишет РИА Новости.

Как указали в ведомстве, с начала 2025 года в выдаче и замене российского паспорта по различным основаниям было отказано более 1,5 тысячам заявителей.

«Одна из причин отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги по выдаче и замене внутрироссийского паспорта — это неправильно сделанная фотография», — сказано в документах МВД.

Не допускается редактирование изображения в целях улучшения внешнего вида лица, уточнили в ведомстве. Для людей, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Не допускается также фотографирование с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз.

Изображение должно быть четким, чтобы были видны все особенности лица гражданина, добавили в МВД.

Ранее россиянам рассказали, что следует делать при потере паспорта. Так, следует оперативно повестить о потерянном документе правоохранительные органы. Они, в свою очередь, внесут данные об утраченном документе в свою базу данных.

До этого эксперты рассказали, что в российском паспорте в обязательном порядке должны присутствовать отметки о месте жительства и воинской обязанности. Прочие отметки ставятся по желанию.