Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:15, 7 апреля 2025Россия

Россиянам рассказали о последствиях редактирования фото для паспорта

МВД РФ: Редактирование фото грозит отказом в получении паспорта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Редактирование фотографии для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта. Кроме того, недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза, говорится в материалах МВД, пишет РИА Новости.

Как указали в ведомстве, с начала 2025 года в выдаче и замене российского паспорта по различным основаниям было отказано более 1,5 тысячам заявителей.

«Одна из причин отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги по выдаче и замене внутрироссийского паспорта — это неправильно сделанная фотография», — сказано в документах МВД.

Не допускается редактирование изображения в целях улучшения внешнего вида лица, уточнили в ведомстве. Для людей, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Не допускается также фотографирование с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз.

Изображение должно быть четким, чтобы были видны все особенности лица гражданина, добавили в МВД.

Ранее россиянам рассказали, что следует делать при потере паспорта. Так, следует оперативно повестить о потерянном документе правоохранительные органы. Они, в свою очередь, внесут данные об утраченном документе в свою базу данных.

До этого эксперты рассказали, что в российском паспорте в обязательном порядке должны присутствовать отметки о месте жительства и воинской обязанности. Прочие отметки ставятся по желанию.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты потери ВСУ на территории Курской области

    Найден способ избежать преждевременную смерть

    Установлены личности совершавших преступления в Судже командиров ВСУ

    Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке

    В популярную российскую блогершу стреляли на съемках

    Россиянам рассказали о последствиях редактирования фото для паспорта

    В МИД России озвучили один из главных вопросов в диалоге с США

    51-летняя топ-модель показала фото в бикини

    В Москве зафиксировали тренд на снижение стоимости аренды жилья

    Полиция нашла останки пропавшей в 1983 году женщины благодаря подкасту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше