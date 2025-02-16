Россиянам раскрыли алгоритм действий при потере паспорта

Юрист Соловьев призвал россиян обращаться в полицию при потере паспорта

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что следует делать при потере паспорта. Об этом он высказался в беседе с 360.ru.

Соловьев раскрыл алгоритм действий при потере паспорта и призвал россиян обратиться в полицию. «Утраченный паспорт могут использовать в криминальной деятельности», — отметил он.

По мнению эксперта, бланки паспортов высоко ценятся в преступном мире, поэтому следует оперативно повестить правоохранительные органы. Они, в свою очередь, внесут данные об утраченном документе в свою базу данных.

Ранее юрист напомнил россиянам об угрозе изъятия заброшенного участка. Он подчеркнул, что с 1 марта вступает в силу закон о трехлетнем сроке освоения таких участков.