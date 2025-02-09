Россиянам напомнили об угрозе изъятия заброшенного участка

Юрист Соловьев: С 1 марта вступает закон о сроке освоения заброшенных участков

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT напомнил россиянам об угрозе изъятия заброшенного участка и объяснил, кому это грозит.

Специалист уточнил, что с 1 марта вступает в силу закон о трехлетнем сроке освоения таких участков. По его словам, данная норма в первую очередь коснется проблемных земель, которые заросли сорняками, заболотились или захламились.

«Собственнику дополнительно дается три года, чтобы провести все необходимые работы и начать использовать участок по назначению», — рассказал Соловьев.

Он также обратил внимание на то, что во время приведения участка в порядок владельца не привлекают к ответственности за нецелевое использование земли, однако через три года надзорные органы могут зафиксировать нарушения и привлечь правообладателя к ответственности за неиспользование территории по целевому назначению.

Ранее стало известно, что владельцы земельных участков, на которых не проведено межевание и границы не прочерчены на кадастровых картах, с 1 марта не смогут их продать, подарить или оставить в наследство.