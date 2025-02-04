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16:22, 4 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали условия невозможности продать земельный участок

Юрист Нигматуллина: С 1 марта россияне не продадут землю без кадастровых границ
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Владельцы земельных участков, на которых не проведено межевание и границы не прочерчены на кадастровых картах, с 1 марта не смогут их продать, подарить или оставить в наследство. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина.

Для проведения межевания следует вызвать кадастровых инженеров-геодезистов, которые сформируют план. Его следует отнести в МФЦ, после чего он будет отправлен в Кадастровую палату при Росреестре. Если границы соседних участков не зарегистрированы, договориться о межевании следует с соседями.

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В настоящее время в судах находится много дел, связанных с земельными спорами, Это объясняется тем, что раньше собственникам участков выдавались «синие свидетельства» без указания границ земельных наделов. В связи с этим владелец участка не мог точно определить, какой конкретно частью земли он владеет.

Ранее дачникам напомнили о необходимости освоить землю в течение трех лет с момента покупки. В противном случае ее могут отобрать. Член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев напомнил, что на сельскохозяйственном участке должна выращиваться продукция — картофель, зерно и так далее. На приусадебном участке не должно быть сорной растительности, которая может высохнуть и создать угрозу пожара, а также высоких лесных деревьев.

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