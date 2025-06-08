В Казахстане сменили министра обороны

Токаев освободил от должности главу МО Казахстана Жаксылыкова

В Казахстане назначили нового министра обороны, освободив от должности прежнего главу ведомства Руслана Жаксылыкова. Соответствующие указы подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

Теперь должность займет Даурен Косанов. С 2024 года он являлся заместителем главы Министерства обороны и главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

Президент также освободил от должности министра транспорта Марата Карабаева и назначил на пост советника президента Асель Жанасову, которая прежде была председателем правления АО «Казпочта».

Ранее в Минобороны Казахстана объяснили задержание призывников на улицах. В ведомстве заявили, что принудительная доставка на призывной пункт происходит в том случае, если граждане пытаются уклониться от ежегодного призыва на срочную службу.