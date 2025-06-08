В Подмосковье автомобиль влетел в балкон жилого дома

В Мытищах автомобиль влетел в балкон жилого дома

В подмосковных Мытищах автомобиль влетел в балкон жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП произошло в жилом комплексе «Императорские Мытищи». По устверждению журналистов, машина двигалась на большой скорости, зацепила бордюр, перевернулась и врезалась в строение на уровне первого этажа.

Внутри автомобиля находилась компания людей. По предварительной информации, пострадавших нет.

В мае сообщалось, что в Благовещенске автомобиль влетел в овощной киоск. Водитель попытался обогнать другие машины, но не справился с управлением и иномарку выкинуло с дороги.

