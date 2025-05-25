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05:54, 25 мая 2025Россия

Автомобиль влетел в овощной киоск

Автомобиль влетел в овощной киоск в Благовещенске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Автомобиль влетел в овощной киоск в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что водитель Toyota Crown попытался обогнать другие автомобили на перекрестке Калинина — Забурхановская, однако не справился с управлением, в результате иномарку выкинуло с дороги.

Машина снесла знак, зацепила два автомобиля и врезалась в павильон. Водитель не пострадал. Женщину-пешехода госпитализировали в шоковом состоянии.

Ранее в Находке мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе. По предварительным данным, водитель ехал со стороны улицы Веселой к кольцу МЖК. Мотоциклист не заметил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

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