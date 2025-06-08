Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:00, 8 июня 2025Моя страна

В России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее

В России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее «Мечталлион»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

В России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее «Мечталлион». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда гослотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

«Счастливчики, выигравшие по одному миллиону рублей в тираже номер 142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте "Национальной лотереи"», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что выигрышными стали 181 428 билетов, а общая сумма выигрыша составила более 37 миллионов рублей.

Ранее в июне россиянка внезапно разбогатела благодаря случайной покупке для дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление в Днепропетровской области

    Раскрыта причина нападок Маска на Трампа

    Артемий Лебедев назвал преимущество людей старше 45 лет

    Раскрыты планы Путина на следующую неделю

    Группировка неонацистов с переехавшим в Россию главой объявила общенациональный сбор в США

    Россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне

    В ЦСКА прокомментировали ситуацию с главным тренером

    Система ПВО сбила украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем

    Захарова задалась вопросом из-за отказа Украины забирать тела бойцов ВСУ

    Медведев прокомментировал наступление ВС РФ в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости