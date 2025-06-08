В России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее «Мечталлион»

В России появилось 18 новых миллионеров благодаря лотерее «Мечталлион». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда гослотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

«Счастливчики, выигравшие по одному миллиону рублей в тираже номер 142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте "Национальной лотереи"», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что выигрышными стали 181 428 билетов, а общая сумма выигрыша составила более 37 миллионов рублей.

Ранее в июне россиянка внезапно разбогатела благодаря случайной покупке для дочери.