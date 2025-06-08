В России предложили ввести новую меру для защиты сделок с недвижимостью от мошенников

Юрист Хаминский: Для сделок с недвижимостью нужно ввести период охлаждения

В Правительстве обсуждают новый пакет законов по борьбе с мошенничеством, на этот раз внимание будет уделено контролю сделок с единственным жильем и сделкам пожилых собственников, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. В беседе с «Лентой.ру» он поделился предложениями, как сделать процесс продажи недвижимости безопасным.

«Для того чтобы уменьшить вероятность заключения сделки, в законе необходимо предусмотреть "период охлаждения" сроком на 3-4 дня. Если продавец, в течение установленного срока после подписания договора купли-продажи недвижимости прямо подтвердит свое волеизъявление, такая сделка будет считаться заключенной. В противном случае, сделка будет аннулирована», — предложил Хаминский.

Юрист считает, что это даст возможность родственникам, друзьям вмешаться в заключение заведомо недобросовестной сделки и предотвратить мошенничество. Кроме того, он предложил установить лимит для расчета наличными денежными средствами, переведя все расчеты по крупным сделкам в безналичную форму. Юрист добавил, что одновременно необходимо установить запрет на немедленное снятие наличных денег со счета физического лица, которые были получены по сделкам, связанным с реализацией недвижимости.

«С учетом того, что в настоящий момент всевозможные электронные базы данных позволяют моментально определить коридор рыночной цены для любого объекта недвижимости, необходимо установить порядок контроля за сделками, которые совершаются по заведомо заниженной стоимости. Такая сделка может быть совершена только после проверки уполномоченным органом, что она не содержит в себе признаки мошенничества», — указал эксперт.

Хаминский также считает, что для реализации вышеописанного порядка контроля сделок, необходимо наделить орган государственной власти соответствующими полномочиями. Это должно, по его словам, как осуществления проверок, так и получения необходимой информации в порядке межведомственного обмена.

Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за жарку шашлыка на даче, если они не соблюдают ряд условий. Об этом предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.