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21:46, 8 июня 2025Экономика

В России начали закрываться магазины канцтоваров

«Ъ»: В России резко сократилось число магазинов по продаже канцтоваров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России началось резкое сокращение числа магазинов канцтоваров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Например, за последний год в Ростове-на-Дону и Омске количество специализированных магазинов сократилось почти на четверть. В городах-миллионниках сокращение оказалось значительным — на 12,3 процента год к году.

По данным аналитиков сервиса «Яндекс Карты», к маю 2025 года общее число магазинов по продаже канцелярских товаров в стране снизилось на пять процентов год к году, составив 11,76 тысячи точек.

Отмечается, что ключевая причина — рост конкуренции со стороны маркетплейсов.

Ранее россиян предупредили, что мошенники маскируются под крупные маркетплейсы, якобы проводящие розыгрыши призов, для обмана россиян.

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