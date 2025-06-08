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04:06, 8 июня 2025Мир

В США раскрыли гениальное решение России по Украине

Риттер: Предложение России о возвращении тел бойцов ВСУ дипломатически гениально
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

Предложение России вернуть тела погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является дипломатически гениальным. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Русские все сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально», — заявил эксперт. Риттер отметил, что своими предложениями Москва застала врасплох и Киев, и сторонников ужесточения антироссийских санкций в Конгрессе. «Русские разложили все на столе. Украинцы не знают, что делать — так же, как и Запад», — добавил он.

Помимо этого, указал Риттер, американский президент Дональд Трамп не сможет сказать, что РФ не делает ничего для разрешения конфликта.

Ранее сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен заявил, что отказ Киева принять тела бойцов ВСУ является крайне плохим политическим расчетом. Как утверждает эксперт, последствием такого решения станет то, что президент Украины Владимир Зеленский «неизбежно столкнется с возмущением» со стороны семей, которые ждут возвращения тел своих близких, погибших в бою.

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