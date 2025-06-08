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01:47, 8 июня 2025Мир

Во Франции назвали последствие отказа Киева забирать тела бойцов ВСУ

Пулен: Киев столкнется с возмущением семей, ожидающих возвращения тел бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Отказ Киева принять тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является крайне плохим политическим расчетом. Такое мнение в эфире RT выразил сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен.

Как утверждает эксперт, последствием такого решения станет то, что президент Украины Владимир Зеленский «неизбежно столкнется с возмущением» со стороны семей, которые ждут возвращения тел своих близких, погибших в бою.

Ранее стало известно, что Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева даже не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками солдат ВСУ.

Минобороны России рассчитывает, что украинская сторона возобновит обмен военнопленными и телами военнослужащих, заявил замглавы ведомства Александр Фомин.

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