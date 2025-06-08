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05:45, 8 июня 2025Мир

На Западе заявили о готовящемся ударе России по правительственным зданиям Украины

Reuters: Ответ России на атаку украинских беспилотников еще не окончен
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Ответ России на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы будет продолжен. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что «возмездие» президента России Владимира Путина еще не окончено. Один из западных дипломатических источников отметил, что в скорое время ожидается удар по «символическим объектам» Украины, в том числе и по правительственным зданиям, чтобы «послать четкий сигнал Киеву».

Источник в администрации США подчеркнул, что этот «значительный, многоцелевой» удар ожидается в течение нескольких дней и будет совершен с помощью различных видов оружия, включая беспилотники и ракеты.

Ранее сообщалось, что многие чиновники из администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа остались недовольны ударами дронов ВСУ по российским аэродромам. Часть политиков выразила мнение, что последний налет ВСУ может усугубить положение Украины и спровоцировать Москву продолжить боевые действия.

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