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01:57, 8 июня 2025Мир

В США объяснили нежелание России бить по самолетам НАТО

Риттер: РФ не бьет по самолетам НАТО, чтобы ее не посчитали агрессором
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Россия не бьет по самолетам НАТО у своих границ, чтобы ее не посчитали агрессором. Такое объяснение дал американский военный аналитик Скотт Риттер в своем подкасте.

По его словам, Запад передает Украине разведданные и помогает в планировании операций на территории России, при этом Москва избегает резких ответных шагов, поскольку удар по самолету-разведчику в нейтральном воздушном пространстве был бы «актом агрессии».

«Почему Россия не уничтожает натовские самолеты-разведчики? На этот вопрос могут ответить только русские. Думаю, Россия действует очень осторожно, чтобы ее не считали агрессором», — предположил он.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что почти все страны НАТО согласны увеличить оборонные бюджеты до пяти процентов от ВВП. «Мы ведем работу с одним или двумя государствами, но почти все сказали, что они в деле», — сообщил глава Пентагона.

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