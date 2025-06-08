В США захотели построить 10 ядерных реакторов после указа Трампа

FT: Компания Westinghouse обсуждает строительство 10 ядерных реакторов в США

В США захотели построить 10 ядерных реакторов после указа президента страны Дональда Трампа о четырехкратном увеличении ядерной энергетики страны к 2050 году. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

По информации издания, строительство реакторов обсуждает компания Westinghouse.

Временно исполняющий обязанности генерального директора фирмы Дэн Самнер заявил, что Westinghouse находится в уникальном положении, так как конструкция ее реактора уже прошла процедуру одобрения, а кроме того, у компании уже есть налаженные цепочки поставок.

Ожидается, что стоимость строительства десяти реакторов составит не менее 75 миллиардов долларов.

Трамп поручил построить новые реакторы к 2030 году. Он отметил, что США нуждаются в большом количестве энергии, а атомные реакторы очень важны для удовлетворения этой потребности.