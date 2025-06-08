Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 8 июня 2025Экономика

В США захотели построить 10 ядерных реакторов после указа Трампа

FT: Компания Westinghouse обсуждает строительство 10 ядерных реакторов в США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ruaridh Stewart / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В США захотели построить 10 ядерных реакторов после указа президента страны Дональда Трампа о четырехкратном увеличении ядерной энергетики страны к 2050 году. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

По информации издания, строительство реакторов обсуждает компания Westinghouse.

Временно исполняющий обязанности генерального директора фирмы Дэн Самнер заявил, что Westinghouse находится в уникальном положении, так как конструкция ее реактора уже прошла процедуру одобрения, а кроме того, у компании уже есть налаженные цепочки поставок.

Ожидается, что стоимость строительства десяти реакторов составит не менее 75 миллиардов долларов.

Трамп поручил построить новые реакторы к 2030 году. Он отметил, что США нуждаются в большом количестве энергии, а атомные реакторы очень важны для удовлетворения этой потребности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Увидев тела украинских бойцов на границе, западные СМИ поменяли свое отношение к Киеву. Что их возмутило?

    Украина пообещала забрать тела военных на следующей неделе

    В Петербурге за 140 миллионов рублей продадут старинную квартиру коллекционера

    В США захотели построить 10 ядерных реакторов после указа Трампа

    Грета Тунберг заявила о намерении довезти гумпомощь в Газу невзирая на угрозу ее жизни

    Главный тренер сборной Италии объявил об отставке

    Звезда «Эйфории» ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны

    Российские ветеринары случайно удалили собаке здоровый орган и забыли в ране салфетку

    На Оксане Самойловой лопнуло платье на премии

    Российский рубль назвали самой эффективной валютой 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости