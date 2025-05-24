Трамп поручил построить десять новых ядерных реакторов в США

Трамп поручил построить к 2030 году 10 новых ядерных реакторов в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении производства ядерной энергии и строительстве новых атомных электростанций в стране. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Он отметил, что страна нуждается в большом количестве энергии, а атомная энергия очень важна для удовлетворения этой потребности. Американский лидер также указал на необходимость быстрого строительства новых атомных электростанций. По его словам, речь идет как о крупных объектах, так и небольших. «Мы говорим о крупных ядерных объектах, и мы прошли долгий путь с точки зрения технологий, безопасности и стоимости в этой области. <...> Думаю, что в этом отношении нам не будет равных. Пришло время ядерной энергетики», — подчеркнул он.

В частности, Трамп поручил обеспечить строительство десяти новых крупных ядерных реакторов в стране к 2030 году.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты считают необходимым проведение модернизации арсенала ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что главное в ядерном оружии является его неприменение.