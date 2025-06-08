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23:41, 8 июня 2025Интернет и СМИ

В США заявили о провале попыток остановить Россию

Подполковник Дэвис: Все попытки США остановить Россию провалились
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Все попытки Соединенных Штатов остановить Россию во время конфликта на Украине провалились. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала «Deep Dive».

«Мы не смогли остановить Россию со всем нашим снаряжением, боеприпасами, подготовкой, разведкой и поставками оружия. Все это потерпело полный крах», — подчеркнул Дэвис.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что у России есть все основания «разбомбить к чертям» Украину. Так он прокомментировал последние удары Вооруженных сил республики (ВСУ) по территории РФ.

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