«Разбомбить к чертям». Трамп признал, что у России есть повод бить по Украине

Трамп: Украина дала повод России пойти и «разбомбить их к чертям»

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами прокомментировал последние удары Украины по территории России. Американский лидер признал, что теперь у Москвы есть все основания для того, чтобы в ответ атаковать Киев.

Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар» Дональд Трамп Президент США

Также Трамп раскритиковал атаку Украины на Россию, отметив, что она ему не понравилась.

Другие заявления Трампа

Общаясь с представителями СМИ, американский президент также выразил опасения, что конфликт на Украине может завершиться ядерными ударами, однако он надеется, что этого не произойдет.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Кроме того, глава Белого дома рассчитывает на то, что Россия и Украина продолжат переговоры, и Москва не будет прерывать их в одностороннем порядке. Он допустил введение новых антироссийских санкций в случае, если это будет необходимо.

Трамп также оценил законопроект о рестрикциях в отношении России. По его мнению, это «очень сильный» проект, но решение о введении любых новых ограничений американский лидер предпочитает принимать сам.

Атака Украины на российские аэродромы

1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько аэродромов в российских регионах. В частности, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Это был первый раз с начала спецоперации, когда была атакована Сибирь.

В Белом доме сообщали, что об этой атаке Трампу было ничего неизвестно, Украина не предупреждала его о готовящемся ударе. Спустя несколько дней после этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Он длился более часа. Тогда лидеры обсудили атаку украинской стороны и другие удары, которые совершались обеими сторонами. Путин в ходе того разговора заявил американскому коллеге, что Украину непременно ждет ответ за произошедшее.

Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы Дональд Трамп Президент США

Ответные удары России

В ночь на 6 июня стали появляться сообщения о том, что российские войска атакуют цели на Украине. В частности, сообщалось о взрывах в Сумах, Одессе, Чернигове и Киеве. В столице республики была повреждена ТЭЦ-5. Кроме того, тогда же появилась информация о пожарах в Голосеевском и Соломенском районах.

Фото: Global Look Press

Уже утром Минобороны России отчиталось о массированном ударе по критической инфраструктуре Украины. Для ударов применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также использовались и беспилотники.

Под удар попали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки дронов, центры подготовки летчиков и склады ВСУ. По данным оборонного ведомства, были поражены все назначенные объекты.