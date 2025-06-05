«Техника не уничтожена». В МИД рассказали о судьбе самолетов, поврежденных в ходе атаки Украины на аэродромы

Рябков: Россия восстановит самолеты, поврежденные при атаке Украины на аэродромы

Самолеты, которые пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня на российские аэродромы, будут восстановлены. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что данная техника была повреждена, а не уничтожена полностью. Рябков также указал на полную несостоятельность заявлений властей Украины о результатах атаки. По его словам, «и близко нет ничего подобного» тому, о чем сообщает Киев. «Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны», — подчеркнул дипломат.

В России задались вопросом о защите стратегических ракетоносцев

После массированной атаки украинскими дронами на российские аэродромы встал вопрос о том, почему стратегические бомбардировщики России стояли под открытым небом. Об этом порассуждал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник. Он напомнил, что российско-американский договор об ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) вынуждает Москву содержать стратегические бомбардировщики, предназначенные для доставки ядерного вооружения, без укрытия. Это необходимо, чтобы спутники США всегда держали их в поле своего зрения. Киев воспользовался этим ограничением, однако эксперт задался вопросом о том, почему Россия продолжает соблюдать приостановленный договор.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В свою очередь, военный эксперт Олег Шаландин отметил, что никто не делает укрытия для самолетов ядерной триады на аэродромах. По его словам, это происходит по одной причине — все самолеты стратегической и транспортной авиации активно участвуют в полетах и не находятся постоянно на одном месте. В связи с этим нет смысла создавать для них отдельные ангары, заводить в них всю эту технику и потом снова выводить, подготавливая к вылетам.

С Шаландиным заочно поспорил автор Telegram-канала «Военный осведомитель», приведя в пример Китай. Он указал, что Пекин еще в 60-е годы прошлого века занялся вопросом укрытия своих самолетов, в том числе и тяжелых бомбардировщиков.

Военно-политическое руководство Китая просто не читало российских военных экспертов жанра «чего у нас нет, так того просто не надо»

«Военный осведомитель»

Он пояснил, что в основном авиабазы расположены в горах, но и на простых аэродромах имеются ангары для укрытия от непогоды.

На Западе «сняли шляпу» перед Украиной за атаку на аэродромы

4 июня министр обороны Великобритании Джон Хили похвалил атаки Украины на аэродромы России. «Снимаю шляпу перед Киевом за операцию "Паутина". Это напоминает нам о том, что Украина может причинить серьезной урон российским войскам», — отметил глава Минобороны Британии.

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Ленте.ру» высказывание Хили. Она напомнила, что власти Великобритании неоднократно снимали шляпу перед террористами и оказывали им поддержку. «Лондон не первого террориста поддерживает. (...) Так что шляпы у них давно нет. Пусть снимают что-нибудь еще», — предложила дипломат, обвинив Лондон в поддержке террористов на Северном Кавказе в 1990-е годы.

Вечером 4 июня состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер пообещал, что Москва ответит на атаку Украины на аэродромы. Российский военкор Александр Коц обратил внимание, что после того, как из Кремля прозвучало предупреждение о неизбежном ответе, американский лидер сразу перешел на другую тему, не пытаясь отговорить Путина.