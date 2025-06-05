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08:06, 5 июня 2025Мир

В МИД раскрыли судьбу поврежденных в результате атаки Украины самолетов

Рябков: Россия восстановит поврежденные в ходе атаки Украины 1 июня самолеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Самолеты, которые были повреждены при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня, будут восстановлены. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что данная техника не была уничтожена полностью. Рябков также указал на полную несостоятельность заявлений властей Украины о результатах атаки. По его словам, «и близко нет ничего подобного» тому, о чем сообщает Киев. «Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны», — подчеркнул замминистра.

1 июня беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. БПЛА залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

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