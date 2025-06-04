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21:16, 4 июня 2025МирЭксклюзив

Захарова предложила «снявшему шляпу» перед Киевом министру снять что-нибудь еще

Захарова о желании Хили снять шляпу перед Киевом: Шляпу они уже снимали
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Власти Великобритании неоднократно снимали шляпу перед террористами и оказывали им поддержку. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Ленте.ру» высказывание министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили о желании «снять шляпу» перед Украиной за атаку на российские аэродромы.

«Лондон не первого террориста поддерживает. (...) Так что шляпы у них давно нет. Пусть снимают что-нибудь еще», — предложила дипломат.

Захарова прокомментировала поддержку Киева британскими политиками и подчеркнула, что «шляпу они уже снимали». Пресс-секретарь МИД указала на поддержку Лондоном террористов на Северном Кавказе в 1990-е годы.

Ранее Хили похвалил Украину за атаки на российские аэродромы после заседания контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». По его словам, это служит показателем потенциала Киева.

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