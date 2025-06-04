Министр обороны Британии похвалил Украину за атаки на российские аэродромы

Министр обороны Британии Хили похвалил атаки Украины на аэродромы России

Министр обороны Великобритании Джон Хили похвалил атаки Украины на аэродромы России, заявив, что «снимает шляпу» перед Киевом. Его слова передает ТАСС.

«Снимаю шляпу перед Украиной за операцию "Паутина". Это напоминает нам о том, что Украина может причинить серьезной урон российским войскам», — отметил глава Минобороны Британии.

Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на аэродромы.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Под удар, по сообщению Минобороны России, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.