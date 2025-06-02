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19:43, 2 июня 2025Наука и техника

В России указали на невозможность укрыть самолеты ядерной триады от БПЛА

Военный эксперт Шаландин указал, что атакованные БПЛА самолеты не укрывали
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Военный эксперт, офицер запаса и ветеран боевых действий Олег Шаландин прокомментировал сообщения о недавней массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины на российские аэродромы с самолетами ядерной триады. В беседе с телеканалом «Царьград» он также указал на невозможность укрыть боевые машины.

По его словам, дело отнюдь не в халатности. Шаландин напомнил о существующем договоре ДСНВ (СНВ-3), в котором говорится об охране и защите самолетов на земле.

Помимо того, специалист указал, что никто не делает укрытия для самолетов ядерной триады на аэродромах. Шаландин сказал, что это происходит по одной причине — все самолеты стратегической и транспортной авиации активно участвуют в полетах и не находятся постоянно на одном месте. В связи с этим нет смысла создавать для них отдельные ангары, заводить в них всю эту технику и потом снова выводить, подготавливая к вылетам. Все это, по мнению Шаландин, лишь потеря и без того ценного времени.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. БПЛА залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов на военные аэродромы в разных областях страны. Также в ведомстве заявили о теракте и рассказали о последствиях.

СНВ-3 был продлен до 5 февраля 2026 года. Россия и США остаются участниками договора, что означает, что формально он все еще остается в силе. В то же время с февраля 2023 года Россия указала, что приостанавливает участие в инспекционных и обменных механизмах. В частности, больше США не передается информация о ядерном арсенале России. Тем не менее, после этого заявления страна не скрыла свои бомбардировщики.

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