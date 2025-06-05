Путин предупредил Трампа о неизбежном ответе России на удары Украины. Американцев в Киеве призвали запастись едой и лекарствами

Трамп: Путин заявил, что Россия ответит на удары Украины

Президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на аэродромы. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

Главы государств провели телефонный разговор, он длился примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы Дональд Трамп президент США

После этого посольство США на Украине предупредило сограждан о возможном «мощном ударе» по территории республики со стороны Москвы. «Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак», — сказано в заявлении на сайте диппредставительства. Посольство призвало американцев, находящихся на территории Украины, соблюдать осторожность и узнать, где находятся ближайшие укрытия. Также им рекомендуют запастись водой, едой и лекарствами.

В России заметили одну деталь в беседе президентов

В разговоре Путина и Трампа присутствует малозаметная деталь. На это обратил внимание российский военкор Александр Коц. Он отметил, что после того, как из Кремля прозвучало предупреждение о неизбежном ответе Украине, американский лидер сразу перешел на тему Ирана, не пытаясь отговорить Путина.

При этом Трамп заверил российского коллегу, что США не были осведомлены о планах Киева атаковать российские военные аэродромы. «Трамп подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», — рассказал помощника президента РФ Юрий Ушаков.

Заверение Трампа в непричастности США к атакам прозвучало практически одновременно с отказом канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отвечать на вопрос, предупреждал ли Киев о своих готовящихся атаках на российские аэродромы. «Мы никогда не стали бы комментировать военные операции», — заявили на Даунинг-стрит. Британия также отказалась ответить на вопрос о требовании России к Лондону и Вашингтону предоставить четкую реакцию в связи с этими атаками, однако министр обороны королевства Джон Хили похвалил Украину за атаки и заявил, что «снимает шляпу» перед Киевом.

В Госдуме напомнили о могуществе «Орешника»

Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поразить центры принятия решений на Украине, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он уточнил, что речь идет об офисе президента страны на Банковой улице и Верховной Раде на улице Грушевского, которые «давно уже должны стать приоритетными». «Интересно, что оба эти объекта поражены могут быть одним "Орешником", больше и запускать не придется», — отметил депутат. Он добавил, что ответ Москвы на удары со стороны Киева будет подготовлен российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что тот «всегда на сто процентов» исполняет свои обещания.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» также согласился, что Россия обязательно ответит на удары Киева по военным аэродромам и ни один террорист не уйдет безнаказанным. Парламентарий отметил, что Украина продолжает бить по гражданским объектам, Россия же не будет наносить удары по больницам, школам и жилым домам или взрывать поезда. «Мы обязательно должны ударить по объектам, которые обеспечивают действия террористов. Это объекты энергетические. Надо ударить по местам хранения газа, по объектам энергетики, по аэродромам, откуда идет соответствующая работа, по центрам принятия решений», — сказал законотворец.

В свою очередь, военный блогер Михаил Звинчук указал, что у России в отношении Киева существует некий план «Большой Прометей». Рассуждая о реагировании на теракты и удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам, он отметил, что ответные меры являются вопросом не только военно-политического характера. «Вариантов ведь хватает, и речь даже не об ударах по энергетике в приграничье или пресловутом "Орешнике". Присмотреться можно как минимум к давно предложенным мерам комплексного характера, вроде "Большого Прометея"», — отметил он, не раскрывая подробности.