Трамп раскрыл степень причастности США к ударам ВСУ по российским аэродромам

Трамп: США не были осведомлены о планах Киева атаковать российские аэродромы

США не были осведомлены о планах Киева атаковать российские военные аэродромы. Об этом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил его американский коллега Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова помощника российского лидера Юрия Ушакова.

«Что касается ударов по военным аэродромам, эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», — рассказал он.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали военные аэродромы в нескольких российских регионах. По утверждениям очевидцев, дроны вылетали из фур.

Президенты России и США провели телефонный разговор вечером 4 июня. Как сообщил американский лидер, они разговаривали более часа.