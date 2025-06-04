В России заявили о малозаметной детали в разговоре Путина и Трампа

Военкор Коц заявил о малозаметной детали в разговоре Путина и Трампа

В разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа присутствует малозаметная деталь. Об этом заявил российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«В изложении американского президента, его российский коллега "сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы"», — написал он.

После этого, отметил Коц, президент США сразу перешел на тему Ирана, не предупреждая и не отговаривая Путина. Затем, напомнил военкор, посольство США на Украине опубликовало предупреждение об угрозе ракетного нападения. «Чем, дескать, можем...» — добавил он.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России, которые длились примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами». Во время диалога Путин предупредил своего коллегу об ответе на атаку Украины на аэродромы.