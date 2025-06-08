Россиян предупредили об опасности одного состояния у домашних животных

Ветеринар Шалин: Лишний вес опасен для домашних животных

Лишний вес и ожирение — одни из самых распространенных проблем у домашних животных, которые значительно снижают качество и продолжительность их жизни, предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру» выпускник Казанской ветеринарной академии ветеринарной медицины, менеджер по продукту Buddy&Sol Владимир Шалин.

Согласно исследованиям, более 50 процентов собак и кошек в развитых странах имеют избыточную массу тела, что приводит к серьезным метаболическим, сердечно-сосудистым и ортопедическим заболеваниям, сообщил он.

К основным и наиболее распространенным причинам, которые приводят к набору веса, ветеринар в первую очередь отнес стерилизацию — метаболизм после нее снижается на 20-30 процентов. Кроме того, по его словам, влияет на вес перекармливание, лакомства и «еда со стола», а также низкая физическая активность и высокое содержание углеводов в кормах.

Лишний вес — это серьезные риски для здоровья питомца, отметил Шалин. Часто специалистами отмечается взаимосвязь между ожирением и нарушением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми проблемами, непереносимостью глюкозы и сахарным диабетом, заболеваниями мочевыводящей системы, гипертонией, иммунной дисфункцией, указал он.

Тем, кто не готов менять рацион питомца в соответствии с его физиологическими потребностями, стоит задуматься о продолжительности жизни собак и кошек. Исследования 2016 года для кошек и 2019 года для собак показали: животные с нормальным весом живут в среднем на 1,5-2 года дольше своих собратьев с избыточной массой тела Владимир Шалин ветеринар

Ранее доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова рассказала, что самые опасные укусы насекомых у питомцев могут быть на передних лапах, в области морды и в полости рта.