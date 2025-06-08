Во Франции объяснили отсутствие реакции Запада на ситуацию с передачей тел ВСУ

Журналист Тодинор раскритиковал западные СМИ после ситуации с передачей тел ВСУ

Французский журналист Тьерри Тодинор объяснил отсутствие реакции западных СМИ на ситуацию с передачей тел ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на Западе СМИ дают только ту информацию, которая соответствует официальному нарративу. Он добавил, что подобное поведение украинских властей связано «с бюджетными вопросами». Тодинор также отметил, что Киевне испытывает уважения ни к живым, ни к мертвым. По мнению журналиста, соглашение об обмене пленными рискует быть сорванным.

Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что украинская сторона не подтвердила проведение предложенного Москвой обмена тяжелоранеными пленными и лицами моложе 25 лет, перенеся проведение мероприятия на неопределенный срок.