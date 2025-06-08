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22:14, 8 июня 2025Мир

Во Франции раскритиковали наряд жены Макрона

Политик Филиппо раскритиковал обувь жены Макрона во время визита в Монако
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Бриджит Макрон

Бриджит Макрон. Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит выбрала неуместную обувь во время государственного визита в Монако. Такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Брижит? А как же французская элегантность?» — посетовал политик.

На видеокадрах визита семьи Макрон в Монако первая леди Франции идет вдоль бортика бассейна рядом с княгиней Шарлен. Брижит одета в брючный костюм и большие белые кроссовки, на супруге князя Монако черно-белое платье в полоску и туфли-лодочки.

В субботу, 8 июня, Эммануэль Макрон начал двухдневный визит в Княжество Монако.

В конце мая Флориан Филиппо высмеял президента Франции за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему его супруга Брижит Макрон. Кроме того, критике подверглась и официальная реакция Елисейского дворца на слитое в сеть видео с пощечиной.

Сам французский глава объяснил, что у них с супругой случаются ссоры, однако пощечина была, скорее, шуткой.

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