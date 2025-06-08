Во Франции сделали один вывод после отказа Киева забрать тела бойцов ВСУ

Неан: Нежелание Киева забирать тела является нехорошим сигналом для переговоров

Если украинская делегация согласилась на обмен пленными и телами вопреки воле президента Владимира Зеленского, это однозначно нехороший сигнал для будущих раундов переговоров. Такой вывод в эфире RT сделала автор и замглавреда International Reporters Кристель Неан.

«Ведь это означает, что все, что она подпишет, с большой долей вероятности не будет реализовано», — объяснила она.

По мнению Неан, существует риск, что украинский лидер «начнет бесконечно пересматривать» решения, которые являются для него наиболее проблемными.

Ранее депутат парламента Египта Мустафа Бакри заявил, что отказ Владимира Зеленского забрать тела солдат ВСУ вызывает сомнения в том, что Киев действительно хочет мира.