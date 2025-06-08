Во Франции заявили о начале подготовки к войне с Россией

Во Франции идет пропагандистская кампания, целью которой является продвижение идеи необходимости для страны вступить в прямое военное противостояние с Россией. О подготовке к войне заявил в соцсети X французский политик Флориан Филиппо, глава партии «Патриоты».
По словам Филиппо, идею о начале войны уже продвигают в средствах массовой информации.
По телевидению разворачивается безумная пропагандистская кампания, призванная заставить Францию официально вступить в вооруженный конфликт с Россией
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у руководства Евросоюза есть план, направленный на подготовку к войне с Россией, основная роль в котором отведена Украине.