Во Франции заявили о начале подготовки к войне с Россией

Французский политик Филиппо: Идет подготовка к началу войны с Россией

Во Франции идет пропагандистская кампания, целью которой является продвижение идеи необходимости для страны вступить в прямое военное противостояние с Россией. О подготовке к войне заявил в соцсети X французский политик Флориан Филиппо, глава партии «Патриоты».

По словам Филиппо, идею о начале войны уже продвигают в средствах массовой информации.

По телевидению разворачивается безумная пропагандистская кампания, призванная заставить Францию официально вступить в вооруженный конфликт с Россией Флориан Филиппо

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у руководства Евросоюза есть план, направленный на подготовку к войне с Россией, основная роль в котором отведена Украине.