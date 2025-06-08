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12:31, 8 июня 2025Мир

Во Франции заявили о начале подготовки к войне с Россией

Французский политик Филиппо: Идет подготовка к началу войны с Россией
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock / Fotodom  

Во Франции идет пропагандистская кампания, целью которой является продвижение идеи необходимости для страны вступить в прямое военное противостояние с Россией. О подготовке к войне заявил в соцсети X французский политик Флориан Филиппо, глава партии «Патриоты».

По словам Филиппо, идею о начале войны уже продвигают в средствах массовой информации.

По телевидению разворачивается безумная пропагандистская кампания, призванная заставить Францию официально вступить в вооруженный конфликт с Россией

Флориан Филиппо

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у руководства Евросоюза есть план, направленный на подготовку к войне с Россией, основная роль в котором отведена Украине.

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