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03:06, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Военный аналитик перечислил условия для ликвидации Зеленского

Коротченко: Ликвидация Зеленского является прерогативой спецслужб
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко озвучил несколько условий, при которых президент Украины Владимир Зеленский может быть ликвидирован. Его слова приводит mk.ru.

Как заявил военный эксперт, за три с лишним года проведения СВО у российских спецслужб было достаточно возможностей для устранения главы украинского государства, однако по определенным причинам этого сделано не было. Коротченко отметил, что принятие подобных мер по отношению к Зеленскому — политическое решение, которое остается прерогативой спецслужб.

Может быть не хотели делать из него мученика, или он должен был продемонстрировать свою полную несостоятельность

Игорь Коротченковоенный аналитик

Ранее сенатор Андрей Клишас назвал вопросом времени признание Украины государством-террористом.

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