В России назвали вопросом времени признание Украины государством-террористом

Клишас назвал признание режима Зеленского террористическим вопросом времени

Сенатор Андрей Клишас назвал вопросом времени признание Украины государством-террористом. Об этом он заявил в своем Telegram.

По словам политика, действующий на данный момент на Украине режим имеет все признаки террористической организации.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — заключил Клишас.

Ранее в Госдуме допустили, что Совет Безопасности ООН может признать Украину государством-террористом. Российский военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что принятие такого решения позволит адекватно отвечать на теракты киевского режима.