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08:44, 6 июня 2025Россия

В России назвали вопросом времени признание Украины государством-террористом

Клишас назвал признание режима Зеленского террористическим вопросом времени
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сенатор Андрей Клишас назвал вопросом времени признание Украины государством-террористом. Об этом он заявил в своем Telegram.

По словам политика, действующий на данный момент на Украине режим имеет все признаки террористической организации.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — заключил Клишас.

Ранее в Госдуме допустили, что Совет Безопасности ООН может признать Украину государством-террористом. Российский военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что принятие такого решения позволит адекватно отвечать на теракты киевского режима.

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